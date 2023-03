Published: 26 Mar 2023 10 AM Updated: 26 Mar 2023 10 AM

கண் பார்வையை மீட்க வழிசொல்லும் மரபணு ஆராய்ச்சி... மதுரை விஞ்ஞானியின் கண்டுபிடிப்பு!

``கொரானா பெரும் தொற்றிற்குப் பின்னர் மரபணு மாற்றுச் சிகிச்சைத் துறை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு நோய்கும் மரபணு காரணங்கள் துல்லியமாகத் தெரிந்தால், நோயைக் குணமாக்கி கண்பார்வை வழங்கும் தொழில்நுட்பம் உருவாகுவது சாத்தியமே."