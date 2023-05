Published: 19 May 2023 7 PM Updated: 19 May 2023 7 PM

`என் தாத்தா ஊட்டி நகரை நிர்மாணித்ததில் பெருமை!' - ஜான் சல்லிவன் பேத்தி

ஜான் சல்லிவனால் நவீன ஊட்டி நகரம் நிர்மாணிக்கப்பட்டதன் 200-வது ஆண்டை முன்னிட்டு ஜான் சல்லிவனின் பேத்திகளை சிறப்பு விருந்தினர்களாக லண்டனிலிருந்து அழைத்து வந்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.