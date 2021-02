Published: 28 Feb 2021 11 AM Updated: 28 Feb 2021 11 AM அமெரிக்காவின் ஏரியா 51... இந்த மர்மதேசத்துக்குள் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது?! றின்னோஸா

இங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தையும் தாண்டி ஒரு பப்ளிசிட்டிக்காகவே "Storm Area 51'', “They Can't Stop All of Us", “Raid Area 51” என்கிற ஹேஷ்டேகை எல்லாம் டிரெண்ட் ஆக்கி 2019, செப்டம்பர் 20-ல் இவ்விடத்தை முற்றுகை இட முடிவு செய்தது ஒரு கும்பல்.