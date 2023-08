Euro Tech - Compass: திசைக்காட்டி டு வழிகாட்டி; உலகையே வழிநடத்தும் கருவியின் பிரமிப்பூட்டும் வரலாறு!

Published: 15 Aug 2023 9 AM Updated: 15 Aug 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

காந்த திசைக்காட்டி (Magnetic Compass) கைரோ திசைக்காட்டி (Gyro Compass), திரவம் நிரப்பப்பட்ட திசைக்காட்டிகள் (Liquid-filled Compasses) என வெவ்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்ட திசைக்காட்டிகள் இன்று வந்துவிட்டன. அன்று?

science Euro Tech - Compass & GPS