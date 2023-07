Published: Just Now Updated: Just Now

உலகையே மாற்றக்கூடிய தொழில்நுட்பம் - சென்னை பேராசிரியருக்கு இத்தாலியின் உயரிய ENI விருது!

பத்ம ஸ்ரீ விருது வாங்கிய ஐஐடி மெட்ராஸ் பேராசிரியருக்கு இத்தாலியின் உயரிய ENI விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

News ப்ரதீப் தலப்பிள்