COVID-19 தடுப்பு மருந்து பயன்பாட்டுக்கு வருவதற்கான நடைமுறைகள் என்னென்ன? #DoubtofCommonMan

இவற்றில் எல்லாம், அது சிறிய அளவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, மருத்துவர்களிடம் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்படும். அவற்றின் மூலம் நல்ல பலன் கிடைக்கத் தொடங்கினால், அதன்பிறகு அதன் உற்பத்தித் திறனை அதிகப்படுத்துவார்கள். அப்படிப் பயன்பாட்டிற்கு வந்தபிறகும், தடுப்பு மருந்து எடுத்துக் கொண்டவர்களில் யாருக்காவது ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால், மருந்தை உடனடியாக பரிசோதனைக் கூடத்திற்கு அனுப்பி மீண்டும் பரிசோதனை செய்யவேண்டும்.

இந்த அனைத்தையும் கடந்த பிறகே, ஒரு தடுப்பு மருந்து முழுமையாகச் சந்தைக்கு வர முடியும். இதனால்தான், ஒரு நோய்க்குரிய தடுப்பு மருந்தைக் கண்டுபிடிப்பதென்பது மிக நீண்ட காலம் எடுக்கின்றது. மனிதர்கள் மீது பரிசோதனை செய்து அவர்களுடைய உடலில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து எந்தப் பக்கவிளைவுகளும் இல்லையென்பதை உறுதி செய்ய, குறைந்தபட்சம் 6 மாத காலம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தடுப்பு மருந்து பரிசோதனை மதிப்பாய்வு வழிகாட்டுதல் (WHO Guidelines on Clinical evaluation of vaccines) குறிப்பிடுகின்றது.