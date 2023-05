Published: 20 May 2023 4 PM Updated: 20 May 2023 4 PM

தொடு உணர்வைப் பிரதிபலிக்கும் இ-ஸ்கின்னை உருவாக்கி விஞ்ஞானிகள் சாதனை!

இது, உடலில் நரம்புகள் உணர்ச்சிகளைக் கண்டறிந்து சமிக்ஞைகளாக மூளைக்கு அனுப்பும். ஆராய்ச்சிக் குழுவினர் தங்களது ஆய்வில், எலியின் மீது மின்னணு தோலை பொருத்தி பரிசோதித்தனர்.