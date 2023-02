Published: Just Now Updated: Just Now

வாணியம்பாடி: தறிக்கெட்டு ஓடி மோதிய கார் - பள்ளி மாணவர்கள் 3 பேர் பலியான பரிதாபம்!

வாணியம்பாடி அருகே கார் மோதிய விபத்தில், பள்ளி மாணவர்கள் 3 பேர் நிகழ்விடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.