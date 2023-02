Published: 22 Feb 2023 9 AM Updated: 22 Feb 2023 9 AM

திண்டுக்கல் டு விருதுநகர்... லாரியில் வந்து வேட்டையாடிய கும்பல் - 29 முயல்கள் பறிமுதல்!

விருதுநகர் அருகே காட்டுப்பகுதியில் முயல் வேட்டையாடியவர்களை வனத்துறையினர் சுற்றிவளைத்து பிடித்தனர். அவர்களிடமிருந்து 29 முயல்கள் இறந்த நிலையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.