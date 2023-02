Published: 23 Feb 2023 10 AM Updated: 23 Feb 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

சிவகாசி: 40 ஆயிரத்துக்கு பச்சிளம் பெண் குழந்தை விற்பனை; 2 செவிலியர்கள் உள்பட 5 பேர் கைது!

சிவகாசி அருகே 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பச்சிளம் பெண் குழந்தை விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக செவிலியர்கள் உள்பட 5 பேரை போலீஸார் கைது செய்திருக்கின்றனர்.