Published: 28 Feb 2023 10 AM Updated: 28 Feb 2023 10 AM

சரிதா நாயருக்கு விஷம் கொடுக்கப்பட்டதா? - முடி, ரத்த மாதிரிகள் டெல்லிக்கு அனுப்பப்பட்டது!

'எனது எதிரிகளின் தூண்டுதலின்பேரில் வினுகுமார் என்னை மெல்ல கொலைசெய்யும் திட்டத்துடன் ரசாயனங்களை உணவில் கலந்து தந்திருக்கலாம். மீண்டும் பழைய சரிதாவாக மாற முடியாத நிலையில் உள்ளேன்' என சரிதா நாயர் கூறியிருந்தார்.