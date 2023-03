Published: 01 Mar 2023 7 AM Updated: 01 Mar 2023 7 AM

விழுப்புரம்: திருமணம் மீறிய உறவை தவிர்த்ததால்... பெண்ணின் புகைப்படத்தை ஆபாசமாக பதிவிட்ட நபர் கைது!

திருமணம் மீறிய உறவை, பெண் ஒருவர் நிறுத்திக் கொண்டதால், அப்பெண்ணின் புகைப்படத்தினை பாலியல் ரீதியாக முகநூலில் தவறாக பதிவிட்ட நபரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.