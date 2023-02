Published: 22 Feb 2023 7 AM Updated: 22 Feb 2023 7 AM

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்று புதைத்த வழக்கு: சாகும் வரை சிறை தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம்!

பெற்றோருடன் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக, அவர்களுடைய 12 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கரும்பு தோட்டத்தில் புதைத்த நபரை, இயற்கை மரணம் ஏற்படும் வரை சிறையில் அடைக்கும்படி விழுப்புரம் போச்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.