Published: 25 Feb 2023 10 AM Updated: 25 Feb 2023 10 AM

`சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு!' ; இளைஞரை மிரட்டி ஆபாச வெப்சீரிஸில் நடிக்க வைத்த பெண் இயக்குநர் கைது

தனி அப்பார்ட்மென்டில் இருந்து வெளியே வந்த இளைஞர், தான் நடித்த காட்சிகள் வெளியிடப்பட்டால் அது தன் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் என அருவிகரை போலீஸில் புகாரளித்திருக்கிறார்.