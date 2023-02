Published: 21 Feb 2023 8 AM Updated: 21 Feb 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

"கொலை வழக்கில் இருக்கும் வடலூர் இன்ஸ்பெக்டரை உடனே மாற்ற வேண்டும்!" - அழுத்தம் கொடுக்கும் கம்யூனிஸ்ட்

கொலை வழக்கில் இருக்கும் வடலூர் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜாவை உடனே மாற்ற வேண்டும் என்று கூறியிருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, அதற்கான கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது.