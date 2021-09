தொல்லியல் முதுநிலைப் பட்டயப்படிப்பு படிக்கலாமா, தகுதிகள் என்ன? | Doubt of Common Man

தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தொல்லியல் நிறுவனத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் இரண்டாண்டு கால அளவிலான தொல்லியல் முதுகலை பட்டயப்படிப்பு (Post Graduate Diploma in Archaeology) மாணவர் சேர்க்கைக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.

தொல்லியல் நிறுவனம்

தமிழ்நாடு மாநிலத் தொல்லியல் துறையின் மூலம் 1974-ம் ஆண்டு முதல், ஒரு வருட கால அளவிலான கல்வெட்டுக்கலை மற்றும் தொல்லியல் முதுகலை பட்டயப்படிப்பு (Post Graduate Diploma in Epigraphy and Archaeology) வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது தொல்லியல் நிறுவனம் (Institute of Archaeology) என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதுடன், மாநிலத்தின் தொல்லியல் மற்றும் மரபுரிமையின் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில், தொல்லியல் முதுநிலைப் பட்டயப்படிப்பு (Post Graduate Diploma in Archaeology) என்று புதிய படிப்பாகவும், இரண்டாண்டு காலமாகவும் உயர்த்தப்பட்டது.