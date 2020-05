உயர்கல்வி சார்ந்த பல கேள்விகளுக்கு பதில்தந்த `ஆனந்த விகடன் மெகா டிஜிட்டல் கல்வி எக்ஸ்போ வெபினார்!’

சரியாகக் காலை பத்து மணிக்கு வெபினார் தொடங்கியது. முதலில், 'YOU CAN DO IT ’ என்ற தலைப்பில் ரயில்வே டி.ஜி.பியும் தீயணைப்பு, மீட்புப் பணிகள் துறையின் இயக்குநருமான டாக்டர் சைலேந்திர பாபு உரையாற்றினார்.

''கொரோனா லாக்டௌனால் வீட்டுக்குள் முடங்கியிருக்கும் மாணவர்களே... தற்போதைய நிலையால் கலங்கிவிடாதீர்கள்...'இதுவும் கடந்து சென்றுவிடும்' எனும் ஹேமில்டன் ஹைட்னியின் வார்த்தைகளை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த நிலை நிச்சயமாக மாறும். வீட்டில் முடங்கிக் கிடப்பது சிரமாம இருக்கிறதா மாணவர்களே, வீடே இல்லாத மக்கள் நம் நாட்டில் பலகோடிப்பேர் இருக்கிறார்கள். நண்பர்களைப் பார்க்க வெளியில் போக முடியவில்லை, வீட்டிலேயே அடைந்து கிடக்கிறோம் என வருந்துகிறீர்களா...பல நூறு கி.மீ நடந்தே தங்களின் ஊர்களுக்குச் சென்று கொண்டிருக்கும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை நினைத்துப் பாருங்கள் '' என உற்சாகம் தரும் டானிக் வார்த்தைகளோடு பேசத் தொடங்கியவர். சிந்தனை மாற்றம் குறித்து மிகத் தெளிவாகப் பேசினார்.