`கண்மாய்ப் பகுதியில் பத்திரிகையாளர்களுக்கு வீட்டு மனையா?' - தடை விதித்த தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம்

இதையடுத்து வருவாய்த்துறை நில விடுவிப்பு பிரிவு அரசாணைகள் GO (Ms) No 329/2020, GO (Ms) No 76/2019 மதுரை மாட்டுத்தாவணி மற்றும் புதுக்குளம் கண்மாய் சர்வே 134/2, 134/2A நில ஒதிக்கீட்டுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இவ்வழக்கை ஆகஸ்ட் 23-ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்துள்ளது.