யூரோ டூர் - 10 | முதல் உலகப்போருக்கு முடிவுரை எழுதிய அமெரிக்கா… ஜெர்மனி ஏன் சரண் அடைந்தது?!

அந்தக் காலத்திலேயே தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்ததாக இருந்த ஜெர்மனி பயன்படுத்திய மற்றொரு ராணுவத் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களில் ஒன்று U-Boats. 200 அடிக்கு கீழே கடலுக்கு அடியில் மறைந்திருக்கும் யு-படகுகளின் தொடர்ச்சியான அச்சுறுத்தல், நேச நாடுகளின் கடற்படைகளை கதிகலங்க வைத்தது. ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக ஜெர்மனியின் வெற்றிக்கு உதவி செய்த இந்த யு-படகுகள் தான் இறுதியில் அவர்களின் வீழ்ச்சிக்கும் வழிவகுத்தது.

பிரிட்டனுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றி வந்த கப்பல்களில் பல கப்பல்களை இந்த U-போட்கள் தாக்கி அழித்தன. இப்படியே விட்டால் ஒரு கட்டத்தில் பிரிட்டன் கடும் நெருக்கடியை சந்திக்க நேரும் எனும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் கடற்பரப்பிற்குள் வரும் அனைத்துக் கப்பல்களையும் Shoot at Sight உத்தரவு பிறப்பித்த இரண்டாவது நாளே ஜெர்மனியின் வீழ்ச்சிக்கான விதையும் விதைக்கப்பட்டது.

பிரிட்டனுக்கு கோதுமைகளை ஏற்றி வந்த Housatonic என்ற அமெரிக்க கப்பலை தாக்கி மூழ்கடித்தது ஜெர்மனின் U படகுகள். பழம் நழுவி பாலில் விழுந்த கதையாக, ஜெர்மனிக்கு எதிராக அமெரிக்காவை தூண்டிவிட தக்க சந்தர்ப்பம் பார்த்து பதுங்கி இருந்த பிரிட்டன், இந்த தாக்குதலுக்கு பின்னர் ரகசியமாக ஜெர்மனியை உளவு பார்த்து, அமெரிக்காவுக்கு தகவல் சொன்னது. அமெரிக்கா ஜெர்மனியுடன் போர் தொடுத்தால், உடனடியாக அமெரிக்காவை தாக்கும் படி மெக்ஸிகோவுக்கான ஜெர்மன் தூதர் மூலம் ஜெர்மனி அனுப்பிய ரகசிய செய்தியை, பிரிட்டன் உளவுத்துறை மோப்பம் பிடித்து அமெரிக்காவிடம் போட்டுக் கொடுத்தது. பொறுமை இழந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி, காங்கிரசிடம் “We need a war to end all wars, that would make the world safe for democracy” என அப்போது வைத்த கோரிக்கைதான் முதலாம் உலகப்போரின் க்ளைமேக்ஸ். அமெரிக்கா தன் கண்டத்தை விட்டு வெளியே பங்கேற்ற முதல் யுத்தம் இதுதான். இதற்கு பின்னர் வியட்நாம், ஈராக், சிரியா, கியூபா, ஆப்கானிஸ்தான் எனப் பட்டியல் நீண்டது!