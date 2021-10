யூரோ டூர் - 11 | விக்டோரியா மகாராணியின் பேரனே ஏன் பிரிட்டனுக்கு எதிராகப் போர் தொடுத்தார்?

Older men declare war. But it is the youth that must fight and die. என்ற Herbert Hoover-ன் கூற்றுப் போல, பெருந்தலைகளின் வஞ்சம், குரோதம், ஆசை, தேவை, அலட்சியம், பழிவாங்கல், என தனிப்பட்ட சுயலாபத்திற்காக பலிகொடுக்கப்பட்ட உயிர்கள் பல கோடி.

செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள... இங்கே க்ளிக் செய்து இன்றே விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் செய்யுங்கள்!