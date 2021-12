யூரோ டூர் – 17: யார் இந்த பெனிட்டோ முசோலினி? இத்தாலியில் பாசிசம் ஏன், எப்படி உருவானது?!

அதன் பின் இத்தாலிய சோஷியலிஸ்ட் கட்சியில் இணைந்த அவர், 1914-ல் கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக அதிலிருந்து பிரிந்து, Il Popolo d'Italia ("The People of Italy") எனும் பத்திரிகையை தொடங்கி, பல விமர்சனக் கட்டுரைகளை பிரசுரித்தார். இது ஏற்கெனவே எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பில் எண்ணையை ஊற்றியது. முதல் பதிப்பில் அவர் எழுதிய புகழ்பெற்ற வாக்கியமான “Blood alone moves the wheels of history” என்ற வார்த்தைகளில், இத்தாலியே தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது. அந்த நேரத்தில்தான் முசோலினியின் பேச்சுத்திறன் வெளிப்படத் தொடங்கியது. தனது பேச்சுத் திறனாலும், திறமையான எழுத்தாற்றலாலும் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகத் தொடங்கினார். 'நாம் தேடும் தலைவன் இவன்தான்' என்ற நம்பிக்கையை மக்கள் மனதில் விதைத்தார்.