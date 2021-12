யூரோ டூர் - 19: வல்லரசாக உயிர்த்தெழுந்த ஜெர்மனியை வீழ்த்தியது ஹிட்லரா?!

“Either victory of the Aryan, or annihilation of the Aryan and the victory of the Jew” என்று சொன்ன ஹிட்லரின் ஒரே குறிக்கோள், ‘ஜெர்மனி வளர வேண்டும்’ என்பதையும் தாண்டி, ‘Aryan என்று அழைக்கப்பட்ட உயர்சாதி ஜெர்மானியர்கள் ஐரோப்பாவை ஆள வேண்டும்’ என்பதாகவே இருந்தது. தன் கைக்கு ஆட்சி வந்தால் என்னவெல்லாம் செய்வேன் என ஏற்கெனவே Mein Kampf எனும் சுயசரிதை நூலில் தெளிவாக எழுதியிருந்த ஹிட்லர், முதல் வேலையாக வெர்சாய்ஸ் உடன்படிக்கையின் அத்தனை விதிகளையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, 'என் வழி தனி வழி' என தன் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்தார். ஜெர்மானியர்களின் வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களும் நாஜி எனும் ஒரு சர்வாதிகார அரசால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.