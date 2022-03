யூரோ டூர் 29: உலகையே மாற்றியமைத்த ஐரோப்பியத் தொழில்நுட்பங்கள், கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்!

முதல் உலகப்போரில் ஐரோப்பா சந்தித்த மிகப்பெரிய சவால் திடீர் திடீரென பரவிய நோய்கள். குறிப்பாக உலக யுத்தம் நடந்த காலப்பகுதியில் ஒரு சிறிய வெட்டு அல்லது கீறல் காரணமாகவே ரத்தத்தில் நச்சுத்தன்மை கலந்து, சீரியஸான நிலையில் பலர் ஐரோப்பிய மருத்துவமனைகளை நிரப்பினர். ஆனாலும் மருத்துவர்களால் அவர்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. இதனாலேயே லட்சக்கணக்கில் உயிர்கள் பலியாகின. அக்காலகட்டத்தில் பரவலாகப் பரவிய நிமோனியா, வெட்டை நோய் (Gonorrhea), வாதக் காய்ச்சல் (Rheumatic Fever) போன்ற நோய்த் தொற்றுகளுக்குப் பயனுள்ள சிகிச்சை எதுவும் இருக்கவில்லை. இது போன்ற ஒரு நெருக்கடியான சமயத்தில்தான் மனித சமூகத்தின் மகத்தான ஒரு மருத்துவக் கண்டுபிடிப்பு ஐரோப்பாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1940களில் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்கால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெனிசிலினின் அறிமுகம் மருத்துவத்துறையில் ஆன்ட்டிபயாட்டிக்ஸின் சகாப்தத்தை ஆரம்பித்து வைத்தது. “I did not find penicillin. Nature did it. I only found it by accident” என்று கூறிய ஸ்காட்டிஷ் மருத்துவர் - விஞ்ஞானி அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்கின் கண்டுபிடிப்பு ஐரோப்பியருக்கு மட்டுமல்ல உலக மக்களுக்கே மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக மாறியது.