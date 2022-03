யூரோ டூர் – 30: ஐரோப்பாவின் அபரித வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்கள் - ஏஞ்சலா மேர்க்கெல், டோனி பிளேர்!

“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way” என்பார்கள். ஐரோப்பாவுக்குக் கிடைத்த இயற்கையின் அருட்கொடை அதன் வளங்கள் என்றால், அவர்களே உருவாக்கிக் கொண்ட மனித வளம், அங்கு உருவான பெரும் தலைவர்கள். ஐரோப்பாவை, குறிப்பாக மேற்கு ஐரோப்பாவின் ராக்கெட் வேக வளர்ச்சி பற்றிப் பேசும் போது அதன் பின்னணியில் இருக்கும் சில முக்கியமான தலைவர்கள் பற்றிக் குறிப்பிடாமல் இருக்கவே முடியாது. அதே நேரத்தில் தமக்குள்ளே தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய பிரச்னைகளை, அதற்குச் சம்பந்தமே இல்லாத மூன்றாம் நபரைக் கூட்டி பஞ்சாயத்துப் பண்ணும் முட்டாள் தலைவர்களும் இங்கு இல்லாமல் இல்லை. அவர்களைப் பற்றி இந்தத் தொடரின் இறுதிகளில் பார்க்கலாம்.