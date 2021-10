யூரோ டூர்- 8|பிரிட்டனின் குள்ள நரி ஆட்டமும், ஜெர்மனியின் காலனி ஆதிக்க ஆசையும், உலகப்போரின் முடிவும்!

எதிரி நம்பர் ஒன் - முதலாம் உலகப் போரில் பிரிட்டன்!

1800-களின் பிற்பகுதியிலும் 1900-களின் முற்பகுதியிலும், ஐரோப்பாவின் ஏனைய நாடுகள் போல அல்லாது, தாம் கைப்பற்றி வைத்திருந்த காலனிகளைக் கொண்டு ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே கட்டியாண்டது பிரிட்டன். 'The Statistics of the Military Effort of the British Empire during the Great War 1914-1920' என்ற புள்ளி விவரத்தின் படி, முதலாம் உலகப் போரில் பிரிட்டனுடன் சேர்ந்து அதன் காலனிகளான, இந்தியா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, மற்றும் பிற காலனி நாடுகளைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான போர் வீரர்கள் சண்டையிட்டார்கள். இதனாலேயே படை பலத்தில் பிரிட்டன் பலம் வாய்ந்திருந்தது. இந்தக் காலனிகள் மூலம் அதற்கு தேவையான எல்லா வளங்களும் தாராளமாக கிடைத்தன. எனவே இந்தக் காலனி ராஜ்ஜியத்தை பாதுகாப்பதே அதன் பிரதான இலக்காக இருந்தது. இருந்தாலும் ஐரோப்பாவிலும் என்ன நடக்கிறது என்று ஒரு கண் வைத்திருந்தது.

பிரான்ஸ், பெல்ஜியம் போன்ற நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவில் பெரிய காலனிகளை வைத்திருந்தன. வட ஆப்பிரிக்காவின் காலனிகளை கைப்பற்றுவதில் பிரிட்டனுக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையே பலத்த போட்டி நிலவியது. 1900-களின் முற்பகுதியில், ஜெர்மனியும் வட ஆப்பிரிக்காவில் காலனிகளை கைப்பற்ற அதிக ஆர்வம் காட்டியது. இது பிரிட்டனை உறுத்தத் தொடங்கியது.

அதே போல பிரிட்டனை வதைத்த மற்றொரு கவலை, ரஷ்யா! 19-ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ரஷ்யா மத்திய தரைக்கடலுக்குள் கருங்கடல் கலக்கும் இடமான டார்டனெல்லெஸின் (Dardanelles) கட்டுப்பாட்டை கையில் எடுக்க விரும்பியது. ஏனெனில் அந்தப் பாதை ரஷ்ய போர்க் கப்பல்களையும் வர்த்தகக் கப்பல்களையும் ஐரோப்பா முழுவதும் சுலபமாக செல்ல அனுமதிக்கும் படி அமைத்திருந்தது. ரஷ்யாவுக்கு வடக்கில் ஏனைய துறைமுகங்கள் இருந்தாலும் அவை குளிர் காலத்தில் உறைந்து போயின. அதனால் இந்தக் குறிப்பிட்ட துறைமுகம் மீது ரஷ்யா கண் வைத்தது. ஆனால் பிரச்னை என்னவென்றால், டார்டனெல்லஸ் துருக்கிக்கு சொந்தமாக இருந்தது. துருக்கியும் ரஷ்யாவும் நீண்டகாலமாக எதிரிகளாக இருந்தன. எனவே எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் என்ற கொள்கையில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக துருக்கிக்கு ஆதரவளித்தது பிரிட்டன். ஏனெனில் மத்திய தரைக்கடல் இந்தியாவுக்கு செல்வதற்கான பிரிட்டனின் மிக முக்கியமான வர்த்தகப் பாதையாக இருந்ததால் அங்கு ரஷ்யக் கப்பல்கள் செல்வதை பிரிட்டன் விரும்பவில்லை.