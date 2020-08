பாரிஸ் காலநிலை ஒப்பந்தத்திலிருந்து வெளியேறுமா அமெரிக்கா? - மாநாடுகள் உணர்த்தும் உண்மை #MyVikatan

1900-ம் ஆண்டுக்கு முன் வெகு சில காலநிலை ஒப்பந்தங்களே புழக்கத்தில் இருந்தன. அதுவும் கனிம வளங்கள் பங்கீடு, நதிநீர் மற்றும் நீர்வழித்தட பங்கீடு போன்றவற்றை சார்ந்த ஒப்பந்தங்களாவே இருந்தன.

1902-ம் ஆண்டு முதன்முதலாக வேளாண் தொழிலுக்கு பயன்படும் பறவைகளைப் பாதுகாப்பது குறித்த கூட்டமும், 1916-ல் கனடா மற்றும் அமெரிக்காவிற்கிடையில் புலம்பெயரும் பறவைகளை பாதுகாக்கும் ஒப்பந்தமும் கையெழுத்திடப்பட்டது. 1911 சீல்களை பேணிப்பாதுகாக்கும் ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தானது. London convention for protection of wild animals, birds, and fish in Africa ஒப்பந்தம் மட்டும் விலங்கு, பறவைகள், மீன்களைக் குறித்து பேசியதாக சூழலியல் அறிஞர் ஜெர்ரி நக்சாம் (Gerry Nagtzaam) குறிப்பிடுகிறார்.