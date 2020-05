`8 நாள்களில் 1.6 மில்லியன் டாலர் லாபம்!’ - ஊழியர்களுக்குப் பகிர்ந்து கொடுத்து அசத்திய தொழிலதிபர்

கோனர் கூறியதாவது, "நான், நமது தொழில் தர்மம் சார்ந்த மிக முக்கிய மதிக்கத்தக்க கருத்தான `சரியானதை செய், மக்கள் மதிப்பளிப்பர் (Do the right thing and people count)' பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கிவிட்டேன், நான் இந்த 1.6 மில்லியன் டாலரை எடுத்து உங்கள் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கிறேன். எனது பார்வையில், இதை நான் பரிசாகக் கருதவில்லை. ஏனெனில், இதை சம்பாதித்துக் கொடுத்தது நீங்கள்தான். கொரோனா தொற்றுநோய் பரவிக்கொண்டிருந்த நிலையிலும்கூட நிறுவனத்தின் ஆடம்பர அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் சமூக விலகலை மதித்து கடைப்பிடித்து, பராமரித்துக்கொண்டுதான் இருந்தீர்கள்.