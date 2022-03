இனப் பாகுபாடு ஒழிப்பு: வெவ்வேறு வடிவங்களில் அரங்கேறும் பாகுபாட்டை ஒழிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

"I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality… I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word." Dr. Martin Luther King Jr.

இன்று இன பாகுபாடு ஒழிப்புக்கான சர்வதேச தினம். இவ்வாறான சர்வதேச தினங்கள் அனுசரிக்கப்படுவதன் நோக்கம் என்ன? ஏதோ ஒன்றைச் சாதித்து விட்டோம் என்பதன் கொண்டாட்டமா, இல்லை இந்தக் கீழ்மைகள் சமூகத்தினுள் இன்னும் களையப்படாமல் இருக்கிறது என்ற அலாரமா? எத்தனை வருடங்கள் ஓயாமல் கத்தினாலும் ஆதிக்க மனப்பான்மை அக்குரல்வளையை இன்னமும் நசுக்கிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது. இது போன்ற விழிப்புணர்வு நாள்களும் நம்மை மௌனமாகக் கடந்து சென்றுவிடுகின்றன.

இனப் பாகுபாடு ஒழிப்புக்கான சர்வதேச தினம் (The International Day for the Elimination of Racial Discrimination)

இனப் பாகுபாடு | Racial Discrimination