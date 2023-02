Published: 23 Feb 2023 7 AM Updated: 23 Feb 2023 7 AM

தெருநாய் கடித்து உயிரிழந்த சிறுவன்; தெருநாய் தாக்கும்பட்சத்தில், செய்ய வேண்டியவை என்னென்ன?

வீடுகளில் வளர்க்கும் டாபர்மேன், ஜெர்மன் ஷெப்பர்டை நம்மால் வளர்க்க முடியாத சூழலில் தெருவில் விடுகிறோம். அவை தெருவில் விடப்படும்போது அந்த நாய்களுக்கும் தெருவில் வசிக்கும் நாய்களுக்கும் இனப்பெருக்கம் நடந்து பிறக்கும் குட்டிகளுக்கு கடிக்கும் சுபாவம் அதிகமிருக்கும்.