Published: 16 May 2020 8 AM Updated: 16 May 2020 8 AM

இனஅழிப்புக்கான நீதியைப் பெறமுடியாமல்போனால், உலகில் எந்தத் தமிழனுக்கும் பாதுகாப்பு இருக்கப்போவதில்லை!