Published: 31 May 2022 8 AM Updated: 31 May 2022 8 AM

``பெரியாரியர்கள் மட்டுமல்ல, ஆரியத்துக்கு எதிரான அனைவரும் திராவிடர்களே...'' - தொல்.திருமாவளவன்