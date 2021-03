பாலியல் வழக்கு: `டி.ஜி.பி-யின் பெயரை ஊடகங்களில் வெளியிடக்கூடாது!' - உயர்நீதிமன்றம் சொன்னது ஏன்?

அந்த நேரத்தில்தான், 1993-ல் ஐக்கிய மாநாட்டின் (UN) சர்வதேச மசோதாவான convention on the elimination of all forms of discrimination against women(CEDAW) [international bill]-க்கு இந்தியாவில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அப்படியாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட சர்வதேச மசோதாவின் கைடு லைன்களுடன் வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காகச் சிறப்புச் சட்டம் வரும் வரை அதையே பின்பற்றத் தயாரானது இந்திய அரசு. இதுதான் விஷாகா கமிட்டி.

இப்படியாக, உச்ச நீதிமன்றத்தில் 1997-ல் பன்வாரி தேவிக்கு நிகழ்ந்த அநீதிக்கு விஷாகா வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் வழக்கில் தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. பன்வாரி தேவி சம்பவத்தின்போது கமிஷன் அமைத்தது போல நிர்பயா சம்பவத்தின்போது வர்மா கமிஷன் போடப்பட்டது. அந்த நீதிபதி வர்மாதான் 1997-ல் விஷாகா வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் தீர்ப்பின் போது தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர்.