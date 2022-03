இன்றைய பெண்களுக்கு சில நினைவூட்டல்கள் #MyVikatan

4. இன்றைய பெண்களின் மிகப்பெரிய கோளாறு தனித்துவம். நாம் எதிலும் தனித்துவத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அடிப்படைகளை கோட்டை விட்டு விடுகின்றனர். பெண்கள் புழங்கும் சமையலையே இதற்கு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன். அன்றாடம் நாம் செய்யும் சாதம், இட்லி, தோசை, சட்னி, சாம்பார் முதலியவற்றைக் கற்றுக்கொள்ளாமல் நான் CAKE, Pizza, Burger தான் செய்வேன் என்று அடம் பிடிக்கிறார்கள். இதில் தவறேதும் இல்லை. நம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒரே ஒரு நாள் தான் இவற்றை சாப்பிட விரும்புவார்கள். ஏனைய நாட்களில் எல்லோரது நாக்கும் நல்லதொரு ரசம் சாதத்தையே கேட்கும். பிள்ளைகள் அம்மாவின் கையால் கிடைக்கும் ஆசையான தயிர் சாதத்தையே விரும்பும். ஆகவே அடிப்படையை சிறப்பாகக் கற்றுக்கொண்டு பின் ஆடம்பரத்தை நோக்கிச் செல்லலாம். இந்த உதாரணத்தை துணி, வீடு, வாழ்க்கைத்தரம் என்று எதிலும் நாம் பொருத்திப் பார்க்கலாம். இங்கே பெண்கள்தான் இவற்றை செய்ய வேண்டுமா என்ற வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட வேண்டாம். அது தனியானதொரு தலைப்பு. பெண்கள் ஆசையோடு செய்யும் பட்சத்தில் இந்த கருத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.

Learn the basics then jump to Pro. Don't run behind uniqueness



5. ஆண்களின் உலகம் மிக விசாலமானது. இங்கே வருத்தத்துடன் நான் ஒன்றை பதிவிட விரும்புகிறேன் முக்கால்வாசி பெண்களின் வாழ்க்கை தங்களது சுயத்தை இழந்து தங்களது குடும்பத்துக்காகவே அர்ப்பணிக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களின் வட்டம் குடும்பம் என்றும் சுயத்துக்கு உள்ளேயே சிக்கிக் கொள்கிறது. இதைத் தவிர்த்து பொதுநலத்தில் பங்குகொள்ள அவர்கள் வெளியே வரவேண்டும். தங்களால் முடிந்த தன்னார்வத் தொண்டுகளை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். பணமாக மட்டுமில்லாமல் தங்களது நேரமாகவும், தங்களது சக்தியாகவும் அவர்கள் அத்தொண்டினைச் செய்யலாம் . குழந்தைகளுக்கு பாடம் கற்பிப்பது, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களில் உள்ள பெண்களுக்கு அடிப்படை தகவல்கள் மற்றும் திறன்களை அளிப்பது போன்ற எதுவாயினும் செய்யலாம். -

Donate some time to society in any type of volunteering



மேற்கூறிய ஐந்தும் இன்றைய பெண்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும். இதில் சில கருத்துகள் சிலருக்கு மாறுபட்டும் இருக்கலாம். தங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக் கொண்டு மாற்றத்திற்கான ஒரு பாதையில் நாம் பயணம் செய்வோம்.

- சு.நாக சரஸ்வதி