குருப் பெயர்ச்சி 2021-22| பலன் தரும் பரிகாரங்கள் | மேஷம் முதல் மீனம் வரை | Guru peyarchi 2021

குருபகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். 13.4.2022 வரை கும்பத்தில் இருந்து பலன் தர இருக்கிறார். இந்தக் காலகட்டத்தில் குருபகவானை வழிபட்டு மேலும் நற்பலன்களைப் பெற 12 ராசிக்காரர்களுக்குமான பரிகாரங்கள் குறித்து நம்மோடு பகிர்ந்துகொள்கிறார் ஜி.கே. முத்துக்குருக்கள்.

