Published: 21 Apr 2023 11 AM Updated: 21 Apr 2023 11 AM

Gurupeyarchi Palangal 2023: மேஷ ராசிக்கான குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்!

‘‘ஜன்மத்தில் ராமர் வனத்திலே சீதையை சிறை வைத்ததும்’’ என்ற பாடல்படி கணவன் மனைவிக்குள் சின்னச் சின்ன விவாதம், சண்டை வந்து நீங்கும். ஆனாலும் குருபகவான் உங்களுக்கு பிரபலயோகாதிபதி என்பதால் கெட்டதிலும் நல்லதையே செய்வார்.

