Published: 07 Apr 2023 8 AM Updated: 07 Apr 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

குருப்பெயர்ச்சிக்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம்? இந்த ஆண்டு குருப்பெயர்ச்சி எப்போது? - விரிவான அலசல்

குருபகவானின் சஞ்சாரம் மட்டுமல்ல பார்வையே நற்பலன்களை வாரி வழங்கும். பிற கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் பார்வை பலனும் சாதகமாக இல்லை என்றாலும் குருவின் பலன் இருந்தாலோ பார்வை பலம் இருந்தாலோபோதும் வாழ்வில் பல வெற்றிகளைப் பெற்றுவிடலாம்.