Published: 27 Apr 2023 11 AM Updated: 27 Apr 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

சித்திரை‌த் திருவிழா ஜல்லிக்கட்டு: செம்பொன் நெருஞ்சியில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்; அடக்கிய வீரர்கள்!

அருப்புக்கோட்டை அருகே செம்பொன் நெருஞ்சி கிராமத்தில் அரியநாச்சி அம்மன், கருப்பசாமி, ஐயனார் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டி வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.

Share