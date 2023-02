Published: Just Now Updated: Just Now

ஆற்றுகால் பகவதி அம்மன் கோயில் பொங்காலை விழா - 40 லட்சம் பெண்கள் வரை பங்கேற்க வாய்ப்பு!

"2021 மற்றும் 2022-ம் ஆண்டுகளில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பொங்காலை விழா பெரிய அளவில் நடைபெறவில்லை. 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விழா நடைபெறுவதால் சுமார் 40 லட்சம் பக்தர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கிறோம்" என ஆற்றுக்கால் பகவதி அம்மன் கோயில் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.