கச்சத்தீவு அந்தோணியார் திருவிழா: 71 படகுகளில் 2,408 பேர் பயணம் - தீவிர சோதனைக்குப் பின் அனுமதி!

மூன்று ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் காரணமாக 500க்கும் குறைவான பக்தர்களே அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டு 3,500 பக்தர்கள் வரை பங்கேற்க இலங்கை அரசு அனுமதி அளித்த நிலையில், 2,408 பக்தர்கள் திருவிழாவில் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.