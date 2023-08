Published: Just Now Updated: Just Now

மதுரை: கள்ளழகர் கோயில் ஆடித்தேரோட்டம்; பாரம்பரிய முறைப்படி மாட்டு வண்டியில் வந்து சென்ற மக்கள்!

பாரம்பர்ய முறைப்படி மாட்டு வண்டிகளில் வந்து கலந்துகொண்ட வெளியூர் பக்தர்கள்.