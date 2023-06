Published: 18 Jun 2023 8 AM Updated: 18 Jun 2023 8 AM

மதுரை: கறுப்புக்கிடாக் கறி விருந்து; ஆண்கள் மட்டும் கலந்துகொண்ட விநோத கோயில் திருவிழா!

சாப்பிட்ட பின் இலையை எடுக்கக் கூடாது என்ற விநோத நம்பிக்கை இந்தத் திருவிழாவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஏன் தெரியுமா?