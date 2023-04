தஞ்சைப் பெரிய கோயில்: சித்திரைப் பெருவிழா கொடியேற்றம் - `பெருவுடையாரே' கோஷம் முழங்கிய பக்தர்கள்!

Published: Just Now Updated: Just Now

தஞ்சைப் பெரிய கோயில்: சித்திரைப் பெருவிழா கொடியேற்றம் - `பெருவுடையாரே' கோஷம் முழங்கிய பக்தர்கள்!

பெரியகோயிலில் ராஜராஜ சோழன் சதய விழா, சித்திரை விழா, நவராத்திரி விழா உள்ளிட்ட பல விழாக்கள் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். இதில் முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் சித்திரைப் பெருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.