புதுக்கோட்டை : `ஆசியாவின் உயரமான குதிரை சிலை' ஆயிரக்கணக்கில் மாலைகள்; களைகட்டிய மாசித்திருவிழா!

கடந்தாண்டுகளில் 2 ஆயிரம் மாலைகள் வரையிலுமே குதிரை சிலைக்கு அணிவிக்கப்பட்டன. இந்தாண்டு, முதல்முறையாக 2,700 மாலைகள் வரையிலும் அணிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அடுத்தடுத்த வருடங்களில் இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் கூடும் என்கின்றனர் விழா கமிட்டியினர்.