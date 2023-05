Published: 01 May 2023 3 PM Updated: 01 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

தஞ்சாவூர்: இரவிலிருந்தே காத்திருந்த பக்தர்கள்; பெருவுடையார் கோஷத்துடன் நடந்த பெரிய கோயில் தேரோட்டம்!

மேலவீதியில் அலங்கரித்து நின்ற தேரில் தியாகராஜ சுவாமி, அம்மனுடன் எழுந்தருள சிறப்புப் பூஜைகளுடன் தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பின்னர் தமிழகம் முழுவதிலிருந்தும் வந்திருந்த பக்தர்கள் 'பெருவுடையாரே' கோஷம் எழுப்பி தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

Share