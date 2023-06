Published: 24 Jun 2023 10 AM Updated: 24 Jun 2023 10 AM

பானுசப்தமி: 1,000 மடங்கு பலன்களை அள்ளித்தரும் நாள்; நீராடல் முதல் தானம் வரை - கடைப்பிடிப்பது எப்படி?

சாதாரண பானுசப்தமி நாளில் வழிபடும்போதே நிறைய பலன்கள் கிடைக்கும்போது ஆயிரம் சூரிய கிரகண நாளில் வழிபட்ட பலன்களைத் தரும் பானு சப்தமி தினத்தில் வழிபட்டால் எப்படிப்பட்ட அற்புத பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டாமா?