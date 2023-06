Published: Just Now Updated: Just Now

சகல சௌபாக்கியங்களும் அருளும் திருவிளக்கு பூஜை; கூடுவாஞ்சேரி மாமரத்து சுயம்பு விநாயகர் கோயிலில்!

பூஜையில் கலந்துகொள்ளும் அனைவருக்காகவும் விசேஷ பிரார்த்தனைகள், சிறப்புப் பரிசுகள்... அனுமதி இலவசம்!