ஆடியில் 2 அமாவாசை தினங்கள்; அவற்றில் எது ஆடி அமாவாசை? - சாஸ்திரம் சொல்வது என்ன?

சூரியன் கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் மாதம் ஆடிமாதம். கடகம் சந்திரனின் வீடு. பொதுவாகவே சூரியனும் சந்திரனும் இணைந்தால் அந்த நாள் அமாவாசை என்கிறது சாஸ்திரம். சூரியன் ஒரு மாதம் முழுவதும் சந்திரனின் வீட்டிலேயே சஞ்சாரம் செய்கிறார் என்பதால் அது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எனலாம்.