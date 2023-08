Published: 03 Aug 2023 8 AM Updated: 03 Aug 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

ஜடேரி நாமக்கட்டிக்கு புவிசார் குறியீடு - இனியாவது தொழிலாளர்களின் நலிவடைந்த வாழ்க்கை மேம்படுமா?

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் பாரம்பர்ய அடையாளங்களில் ஒன்றாக விளங்கிவரும் ‘ஜடேரி நாமக்கட்டி’க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளதால், ஜடேரி நாமக்கட்டி செய்யும் தொழிலாளர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார்கள்.

