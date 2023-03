Published: Just Now Updated: Just Now

திருக்கடையூர்: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு 70 வயது பூர்த்தி - பீமரதசாந்தி செய்து துர்கா ஸ்டாலின் வழிபாடு!

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு 70 வயது பூர்த்தி அடைந்ததை அடுத்து திருக்கடையூர் கோயிலில் அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் பீமரத சாந்தி யாகத்தை செய்து வழிபாடு நடத்தினார்.