ஸ்ரீலட்சுமி ஹயக்ரீவ ஹோமம்: கல்வியும் செல்வமும் தழைத்தோங்க சிறப்பு வழிபாடு - சங்கல்பிப்பது எப்படி?!

ஆனி பௌர்ணமி எனும் குரு பௌர்ணமி நன்னாளில் 3-7-2023 அன்று சக்தி விகடனும் ஸ்ரீ சேலம் காவடி பழனியாண்டவர் ஆசிரமம் ஆலய நிர்வாகமும் இணைந்து ஸ்ரீலட்சுமி ஹயக்ரீவ மகாஹோமம் நடத்த உள்ளது.